اليوم.. استكمال التحقيقات مع نائب رئيس "مصر القوية" ونظر تجديد حبسه







كتبت أمنية الموجى

تواصل نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، اليوم الإثنين، التحقيق مع محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، ونظر أمر تجديد حبسه احتياطيا، على خلفية اتهامه وآخرين بقضية "المحور الإعلامى" التابع لجماعة الإخوان والذى ينشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية ويتوقع أن تواجه النيابة المتهم، بالأحراز المضبوطة.

كان المستشار خالد ضياء، أمر بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها فضلا عن اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.