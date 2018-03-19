اليمن: نأمل أن يسهم المجتمع ‏الدولى ‏فى وضع حد لتدخلات إيران ببلادنا

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قال رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر إن الحكومة اليمنية ‏الشرعية لن ‏تدخر جهداً فى انجاح تحركات المبعوث ‏الأممى ‏الجديد الى اليمن مارتن جريفيث.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير اليمنى أعرب خلال لقائه السفير الروسى لدى اليمن ‏فلاديمير ‏ديدوشكين، اليوم فى العاصمة السعودية الرياض، عن أمل ‏الحكومة فى أن يسهم المجتمع ‏الدولى فى وضع حد لتدخلات ‏ايران فى اليمن ‏وإقناعها بأن مشروعها التوسعى ‏والامبراطورى ‏الذى يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم لن ‏يكون ‏له مكان أو موطئ قدم فى موطن العروبة مهما ‏عملت.‏



ودعا رئيس الوزراء روسيا ‏للضغط على إيران للتوقف عن ‏خططها ومشروعها ‏التخريبى والتدميرى الذى يستهدف ‏المنطقة العربية ‏واستمرارها فى تزويد مليشيات الحوثى بكل ‏أنواع ‏السلاح بما فيها الصواريخ البالستية. ‏



وأشاد بالموقف الروسى الثابت فى دعم ‏الشرعية اليمنية ‏وما تبذله من جهود على ‏المستوى الثنائى والأممى والدولى ‏لإنهاء معاناة ‏اليمنيين وتطبيق مرجعيات الحل السياسى ‏المتوافق ‏عليها.‏



وقال بن دغر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، إن ‏الحكومة الشرعية تعول على روسيا فى اتخاذ موقف ‏إيجابى ‏فيما يخص أزمة العلاقات العربية الايرانية بشكل ‏عام ‏وإدانة استمرارها فى دعم الحوثيين ماديا ‏وعسكريا وتهريب ‏الأسلحة بما فيها الصواريخ ‏الباليستية إليها فى خرق واضح ‏لقرار مجلس الأمن ‏الدولي.‏



وأكد تمسك الحكومة الشرعية فى بلاده ‏بمرجعيات ‏الحل السياسى المتوافق عليها من أجل ‏الإنتصار ‏للإرادة الوطنية ولقرارات الشرعية الدولية ، لافتاً ‏إلى أن إسقاط هيبة واحترام القرارات ‏الدوليّة ‏والمؤسسات الصادرة عنها سيشجع أى ‏مليشيا ‏تمتلك سلاح على الانقلاب وفرض إرادتها بالقوة.‏



وأشار رئيس الوزراء اليمنى إلى أن مفتاح قرار ‏الحرب ‏والسلام فى أيدى طهران وليس بيد مليشيا ‏الحوثى ‏التى يقتصر دورها على تنفيذ ما يراد منها، مضيفاً ‏أن الشعب اليمنى بغالبيته الساحقة لن ‏يتخلى عن النظام ‏الجمهورى والوحدة والدولة ‏الاتحادية ولن يقبل أن تتحول ‏اليمن إلى موقع ‏لإعادة انتاج التجربة الايرانية الفاشلة ‏ومشروعها ‏الطائفى الدخيل.‏



من جهته ، أكد السفير الروسى أن بلاده لن ‏تتوانى ‏عن عمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة اليمنيين ‏وتشجيع جميع ‏الأطراف على التوصل لحل ‏سياسى عادل ينهى الحرب، ‏مجدداً مساندة روسيا ‏لأمن واستقرار ووحدة اليمن ونظامها ‏الجمهورى.‏



وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى استمرار الحكومة الشرعية ‏فى ‏موقفها الثابت تجاه دعم الجهود الأممية والدولية ‏لتحقيق ‏السلام وفق المرجعيات المتوافق عليها، ‏والآليات المطلوبة ‏للضغط على مليشيا الحوثى الموالية لإيران، ‏للانصياع للحل ‏السياسى وتراجعها عن انقلابها ‏على السلطة الشرعية والكف ‏عن مغامراتها البعيدة ‏عن مصلحة اليمن واليمنيين.