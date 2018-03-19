اليمن: مقتل وإصابة 40 ألف شخص برصاص مليشيات الحوثى منذ انقلابها على الشرعية

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أكد وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر، أن الجرائم والانتهاكات التى ارتكبتها مليشيات الحوثى بحق المدنيين بلغت 13 ألفًا و389 قتيلاً، بينهم ألف و353 طفلاً و842 امرأة، فيما بلغ عدد المصابين 27 ألفًا و452 وبلغ قتلى زراعة الألغام 439 والمصابين 1377 بينهم أطفال ونساء خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى فبراير المنصرم.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن عسكر - فى الندوة التى نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة بلادنا الدائمة فى جنيف على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم بجنيف، بعنوان (صناعة السلام من منظور حقوق الإنسان) - "أن المليشيات الحوثية دمرت البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وفجرت المنازل ودور العبادة، وانتهكت الطفولة من خلال التجنيد الإجبارى والقتل والتشويه وحرمانهم من التعليم والصحة"، مشيرًا إلى أن معدلات التجنيد للأطفال فى صفوف المليشيات ارتفعت عشرة إضعاف عن ما كانت عليه فى العام 2016.



وأضاف الوزير اليمنى "أن اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان رصدت ووثقت 22 ألفًا و555 حالة ادعاء بالانتهاكات، و50 ألفًا و432 تم توثيقها فى العام 2017، وحققت فى 13 ألفًا و26 حالة ادعاء، وجهزت 3 آلاف ملف مكتمل لوقائع انتهاكات لتسليمها للقضاء، واستمعت إلى 20 ألفًا و991 مبلغ وضحية وشاهد، واستمعت (4800) شاهد فى العام 2017 واطلعت على 7200 وثيقة".