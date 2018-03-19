اليابان ترفع مستوى التأهب تحسبا لثوران بركانى جنوب غرب البلاد

اليابان ترفع مستوى التأهب تحسبا لثوران بركانى جنوب غرب البلادالإثنين، 19 مارس 2018 10:21 ص
ثوران بركان ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الاثنين، مستوى التأهب البركانى فى جزيرة ساتسوما -ايوجيما محافظة كاجوشيما بجنوب غرب اليابان، نظرا لزيادة الزلازل البركانية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وكالة الأرصاد رفعت مستوى التأهب لثوران بركان الجزيرة من 1 إلى 2، محذرة من الاقتراب من فوهة البركان حيث أنه نشط.
وأفادت الوكالة بأن المناطق التى تبعد كيلومترا واحدا من البركان قد تتأثر بالصخور المتناثرة فى حال الثوران.
يذكر أن وكالة الأرصاد لاحظت تزايد احتمالات ثوران البركان على الجزيرة 12 مرة يوم الخميس، بينما ارتفعت الاحتمالات حتى صباح اليوم إلى 51 مرة، مما يؤكد تزايد احتمالات الثوران بشكل كبير منذ منتصف فبراير الماضى.
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