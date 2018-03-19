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الإثنين، 19 مارس 2018 03:03 م
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الولايات المتحدة تطالب بإصلاح آلية عمل منظمة التجارة العالمية

الإثنين، 19 مارس 2018 02:36 م
الولايات المتحدة تطالب بإصلاح آلية عمل منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية





رويترز
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قال روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أبدت قلقا من آلية عمل المنظمة وطالبت بإصلاحات.

وأضاف أزيفيدو، متحدثا للصحفيين، أن بيئة التجارة العالمية محفوفة بالمخاطر وأن المنظمة سعت لإجراء حوار "مفتوح وصادق" مع أعضائها نظمته فى نيودلهى.

وتابع "هذه لحظة نواجه فيها تحديات كثيرة داخل المنظمة وخارجها". 


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