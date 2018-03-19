الهلال الأحمر ينظم ورشة لتدريب الأطفال على الإسعافات الأولية بمكتبة مصر







الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر، ورشة عن الإسعافات الأولية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر فى إطار فعاليات شهر العلوم وشهور متلازمة حالة داون، وسط سعادة من الطلاب المشاركين فى الورشة.

وفى هذا الصدد يقول عبد الرؤوف عبد القادر أحد قيادات الهلال الأحمر بالأقصر، إن الورشة استهدفت تلاميذ المدارس من سن 7 سنوات حتى 11 وذلك بنشر ثقافة الإسعافات الأولية فى الميدان التربوى داخل المدارس، وتدريب التلاميذ حول كيفية تقديم الرعاية الأولية والفورية التى يتلقاها الشخص نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة أدت إلى النزيف أو الجروح أو الكسور أو الإغماء لإنقاذ حياته بالمدرسة.

وأضاف عبد الرؤوف عبد القادر لـ"اليوم السابع"، أن فعاليات الورشة لاقت استجابة كبيرة من جانب التلاميذ منوهة بضرورة تكرار مثل هذه الورش وذلك لزيادة توعية التلاميذ بمعرفة الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة فى أقل وقت وبطرق سليمة.