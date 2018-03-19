النيابة تنتظر تقريرا عن حالة كهربائى طعنه ميكانيكى فى مدينة نصر







كتب كريم صبحى

طلبت نيابة أول مدينة نصر برئاسة أحمد لبيب، تقريرا بحالة كهربائى الصحية، حيث يرقد فى المستشفى مصابا بعدما طعنه ميكانيكى فى بطنه، بسبب خلافات بينهما حول العمل، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث قسم أول مدينة نصر، بلاغا من مستشفى التأمين الصحى باستقباله "محمد.ك.م" 18 سنة، كهربائى سيارات، مصاب بجرح قاطع لعضلات البطن بطول 25 سم وتجمع دموى.

توصل رجال المباحث إلى نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه و"حمادة.م.ح" 25 سنة، ميكانيكى سيارات، بسبب خلافات حول العمل الخاص بهما تطورت إلى مشاجرة تعدى عليه الأخير بسلاح أبيض محدثا إصابته.

وبإعداد الأكمنة فى أماكن تردد المتهم ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتخلص من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، فتحرر له المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.