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النيابة تحيل صاحب مصنع بيع عطور مغشوشة لمحكمة الجنح

الإثنين، 19 مارس 2018 12:20 م
النيابة تحيل صاحب مصنع بيع عطور مغشوشة لمحكمة الجنح محكمة - أرشيفية





كتب ــ عامر مصطفى
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أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابات، بإحالة صاحب مصنع لبيع العطور لمحكمة الجنح، لتجميعه الزيوت المستعملة، وإعادة تصنيعها وبيعها مرة أخرى للمواطنين على أنها جديدة.
 
 
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على "مينا. ز. ب"، 33 عاما، صاحب ورشة، وعثر بحوزته على كمية من الزيوت القديمة والمستعملة، معبأة في جراكن ومخبأة داخل مخزن سرى بالورشة.
 
وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للزيوت بغرض إعادة تدويرها وبيعها مرة أخرى للمواطنين على أنها جديدة، وتحرر بذلك المحضر رقم 36037/ جنح المرج.
 

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