النيابة تأمر بإيداع رضيعة بدر رعاية بعد العثور عليها بصندوق قمامة بالمطرية

النيابة تأمر بإيداع رضيعة بدر رعاية بعد العثور عليها بصندوق قمامة بالمطريةالإثنين، 19 مارس 2018 10:33 ص
صندوق قمامة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة المطرية بإيداع طفلة لم تتعدى الشهرين من عمرها، تم العثور عليها بصندوق قمامة بإحدى دور الرعاية بمنطقة المطرية، كما أمرت بطلب الاستعلام عن ذويها واستعجال تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة .
وكشفت تحقيقات النيابة أن أجهزة الأمن بالقاهرة تكثف جهودها، لكشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة عمرها شهرين فى صندوق قمامة بمنطقة المطرية.
وكانت البداية بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من مواطن، أفاد فيه بعثوره على طفلة حديثة الولادة بجوار صندوق قمامة.
وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن الطفلة على قيد الحياة،ولكن ألقى بها مجهول فى صندوق القمامة، للتخلص منها، وأن عمرها شهرين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة المطرية، التى أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
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