النيابة الإدارية تحيل معلم بإحدى المدارس التجارية بالمنصورة إلى المحاكمة العاجلة







كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم بإحدى المدارس التجارية والتابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية إلي المحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية إرتكابه انتهاكات أخلاقية وجنسية وسلوك معيب في حق إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة .

وكانت النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الثالث - قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 564/2016 والتي باشرها هاني جمال – رئيس النيابة، بإشراف المستشار خالد عبد الوهاب، مدير النيابة، بشأن شكوى إحدى الطالبات ، وتضررها من المتهم والذى يقوم بإعطائها درساً خصوصياً حيث طلب الزواج بها عرفياً أو إقامة علاقة معها بمقابل نقدي فضلاً عن قيامه بإرسال رسائل غير أخلاقية لها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي – الفيس بوك – والتحدث معها بأسلوب غير لائق .

وثبت من التحقيقات أن المتهم قد طلب من الطالبة الزواج بها عرفياً وذلك مقابل مبالغ مالية وعندما رفضت قام بالتشهير بسمعتها وذلك بإشاعة أنها ليست عذراء وقام بتحريض باقي الطالبات ضدها وقام بتهديدها بالقول وباللفظ بأنها حال رفضها إقامة علاقة معه سوف ترسب في مادته هذا العام.

وبناءً على ذلك تقدمت الطالبة بشكوى إلي الأخصائية الإجتماعية بالمدرسة والتي قامت على الفور بدورها بتحرير مذكرة بالموضوع وعرضها على مدير المدرسة ولكن رفضها المدير مبرراً ذلك بأن الموضوع خارج نطاق المدرسة وتم تقديم الشكوى بمعرفة الطالبة للإدارة التعليمية والتي قامت بدورها بإبلاغ النيابة الإدارية.

وبناءً عليه وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات ، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليه من مسلك منحرف يعد إحدى الظواهر السلبية المقيتة والتي تشكل خطورة بالغة الأثر خاصة إذا ما كان محلها إحدى دور محراب العلم المقدس وممن يفترض فيهم حمل أمانة العلم وبما يتعين معه دق ناقوس الخطر حيال التصدي لتلك الجريمة بكل قوة.