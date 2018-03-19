video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 06:50 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النائبة بسنت فهمى: إنشاء صندوق سيادى قادر على تحويل مصر إلى دولة غنية

الإثنين، 19 مارس 2018 04:48 م
النائبة بسنت فهمى: إنشاء صندوق سيادى قادر على تحويل مصر إلى دولة غنية الدكتورة بسنت فهمى





كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، قادر على تحويل الدولة المصرية من دولة مديونية، إلى دولة غنية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمتلك أصول من الخمسينات لا نعرف لها أول من آخر، لكن جميعها موزع ولايتها بين مؤسسات وشركات ووزرات مختلفة، ما جعل التصرف فيها أمر صعب فى السابق، وهو ما سوف يسهله الصندوق الجديد.

وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن الصندوق السيادى سوف يحمى أصول الدولة من السرقات التى حدثت فى الماضى عندما قامت مصر بتخصيص بعض شركاتها واستولى البعض على الأصول، مؤكدة أن أهمية هذا يأتى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيخلف وراءه أصول لا حصر لها، وتحتاج هذه الأصول إلى أدارة رشيدة تستثمر فيها وتبيع ما لا نحتاجه منها.

وأوضحت فهمى، أن مجلس النواب لن يتوقف عن مراقبة عملية إنشاء هذا الصندوق، مؤكدة أن أول طلب سوف تتقدم به للمجلس فور عودته لدور الانعقاد، هو حصر بهذه الأصول من الوزرات المختلفة، ومطالبة وزيرة التخطيط بشرح الآلية التى سوف يدير الصندوق الجديد من خلالها هذه الأصول المتعددة، والتى تحتوى على قصور أثرية ومبانى وأراضى لا حصر لها على مساحة مصر كلها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. كل شىء عن صناديق الثروة السيادية؟

صندوق سيادى

اصول الدولة

مجلس النواب

مقرات الوزارات

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة