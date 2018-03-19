الموافقة على مشروع قانون يجيز الطلاق فى الفلبين

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وافق المجلس الأدنى بالكونجرس الفلبينى على مشروع قانون يضفى الشرعية على الطلاق فى الفلبين التى تعتبر أكبر دولة كاثوليكية داخل القارة الآسيوية.



وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية ـ أن مشروع القانون يواجه معارضة من الرئيس الفلبينى رودريجو ديوتيرت ، المنفصل بالفعل عن زوجته ، فضلا عن كبار الأساقفة الذين يرفضون السماح بفسخ الزواج لتعارضه مع "مبدأ تحريم الطلاق" المعروف فى المذهب الكاثوليكي.



وصرح متحدث باسم الرئيس الفلبينى بأن ديوتيرت يشعر بالقلق إزاء مصير الأطفال الذين ينفصل والداهم بالطلاق.

وكان استطلاع رأى جرى فى الفلبين العام الماضى قد خلص الى موافقة 53 فى المائة من السكان على تشريع يجيز الطلاق.