المعهد الألمانى بأسوان للآثار ينظم اليوم مؤتمرا عن "علم المصريات" بمتحف النوبة







أسوان – عبد الله صلاح

ينظم المعهد الألمانى للآثار، اليوم الاثنين، مؤتمراً حول "علم المصريات"، وذلك بمتحف النوبة بمدينة أسوان.

قال الأثرى عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن فعاليات المؤتمر سوف تنطلق من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتى الخامسة، مشيراً إلى أن المؤتمر يستضيف محاضرين أجانب ومصريين يتحدثون عن علم المصريات.

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، أنه على هامش انعقاد المؤتمر سيتضمن تنظيم زيارات للمزارات السياحية فى إطار تنشيط السياحة.