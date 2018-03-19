المعارضة فى زيمبابوى تختار نيلسون تشاميسا منافساً للرئيس فى الانتخابات القادمة







هرارى (أ ش أ)

ذكر راديو "صوت أمريكا" اليوم الاثنين، أن الحزب المعارض الرئيسى فى زيمبابوى ، حركة التغيير الديمقراطى ، اختار زعيمه والمحامى البارز نيلسون تشاميسا مرشحاً منافساً للرئيس الحالى امرسون منانجاجوا فى الانتخابات القادمة، ولم يتطرق الراديو إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكان الآلاف فى زيمبابوى قد حضروا أواخر الشهر الماضى مراسم دفن زعيم المعارضة الزيمبابوى وقائد حركة التغيير الديمقراطى السابق مورجان تشانجيراى ، الذى توفى مؤخراً إثر إصابته بمرض السرطان.

وتقول تقارير إن القادة بحركة التغيير الديمقراطى يتسارعون إلى السيطرة عليه بعد إعلان موت الأخير ، مشيرة إلى أن زعيم الحزب الجديد نيلسون تشاميسا قد قال أثناء مراسم الدفن "إن قادتنا سوف يتحدون".

وتلقى تشاميسا برقية تعزية من الرئيس الزيمبابوى السابق روبرت موجابى ، إلا أنه رفض دعوات المجتمعين لعرضها عليهم ، وبدلاً من ذلك سلمها إلى أحد أفراد عائلة تشانجيراى ، وأعرب رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا عن تعازيه فى وفاة تشانجيراى آنذاك ، وشدّد على ضرورة أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة تكريما له.