video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المعارضة فى زيمبابوى تختار نيلسون تشاميسا منافساً للرئيس فى الانتخابات القادمة

الإثنين، 19 مارس 2018 09:45 م
المعارضة فى زيمبابوى تختار نيلسون تشاميسا منافساً للرئيس فى الانتخابات القادمة رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجوا





هرارى (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكر راديو "صوت أمريكا" اليوم الاثنين، أن الحزب المعارض الرئيسى فى زيمبابوى ، حركة التغيير الديمقراطى ، اختار زعيمه والمحامى البارز نيلسون تشاميسا مرشحاً منافساً للرئيس الحالى امرسون منانجاجوا فى الانتخابات القادمة، ولم يتطرق الراديو إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكان الآلاف فى زيمبابوى قد حضروا أواخر الشهر الماضى مراسم دفن زعيم المعارضة الزيمبابوى وقائد حركة التغيير الديمقراطى السابق مورجان تشانجيراى ، الذى توفى مؤخراً إثر إصابته بمرض السرطان.

وتقول تقارير إن القادة بحركة التغيير الديمقراطى يتسارعون إلى السيطرة عليه بعد إعلان موت الأخير ، مشيرة إلى أن زعيم الحزب الجديد نيلسون تشاميسا قد قال أثناء مراسم الدفن "إن قادتنا سوف يتحدون".

وتلقى تشاميسا برقية تعزية من الرئيس الزيمبابوى السابق روبرت موجابى ، إلا أنه رفض دعوات المجتمعين لعرضها عليهم ، وبدلاً من ذلك سلمها إلى أحد أفراد عائلة تشانجيراى ، وأعرب رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا عن تعازيه فى وفاة تشانجيراى آنذاك ، وشدّد على ضرورة أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة تكريما له.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس زيمبابوى: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يوليو المقبل

روسيا تسعى للتعاون مع زيمبابوى فى المجال العسكرى ومشروعات للألماس والبلاتين

زيمبابوى

اخبار زيمبابوى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

المعارضه فى زيمبابوى

انتخابات زيمبابوى




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة