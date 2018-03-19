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الإثنين، 19 مارس 2018 03:26 م
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بمشاركة أكثر من 1000 رياضى من 32 دولة..

المصرية للاتصالات WE الراعى الرئيسى للبعثة المصرية بالأولمبياد الخاص بأبوظبى

الإثنين، 19 مارس 2018 03:03 م
المصرية للاتصالات WE الراعى الرئيسى للبعثة المصرية بالأولمبياد الخاص بأبوظبى المهندس احمد البحيرى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات





كتبت: هبة السيد
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أعلنت المصرية للاتصالات "WE" عن رعايتها للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص والمقامة بإمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية خلال الفترة من 14-23 مارس 2018 ، وذلك كونها الراعى الرئيسى للأوليمبياد الخاص المصرى على مدار أكثر من أربع سنوات.

وتشارك البعثة المصرية ضمن هذه المنافسات من خلال 160 لاعبا وإداريا فى 16 رياضة مختلفة وهى كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والتنس الأرضى وألعاب القوى و السباحة و الريشة الطائرة وكرة السلة بنين وبنات  و البوتشى والبولينج و الدراجات و الفروسية و الجمباز و رفع الأثقال و التزلج على العجلات.

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المشاركة المصرية فى اولمبياد ابو ظبى

ويشارك فى البطولة أكثر من 1000 رياضى من 32 دولة 19" دولة من المنطقة بالإضافة الى 13 دولة اوروبية وافريقية وأسيوية" الأمر الذى يحدث لأول مرة فى تاريخ الألعاب الإقليمية منذ انطلاقها بالقاهرة عام 1999.

وقال المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن الشركة تؤمن بالقدرات والإمكانيات التى يتمتع بها هؤلاء الأبطال، وأنهم طاقات مبدعة يجب الاستفادة منها، حيث أنهم يقدمون نموذجا للتحدى والإرادة القوية التى تصنع المستحيل، ومن ثم تولى الشركة اهتمام بالغا بهم وتسعى دوما لدمجهم بالمجتمع وتوفير فرص مناسبة لهم، من أجل ايجاد مجتمع دامج للأشخاص ذوى القدرات الخاصة خاصة بعد إعلان 2018 عام لذوى القدرات الخاصة".


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