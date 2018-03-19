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"المصرية لصحة المرأة" تطلق حملة "هدية عيد الأم عليك وصحتها علينا"

الإثنين، 19 مارس 2018 11:51 ص
"المصرية لصحة المرأة" تطلق حملة "هدية عيد الأم عليك وصحتها علينا" الدكتور أشرف سليم أستاذ الأشعة بطب قصر العينى





كتبت أمل علام
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تطلق الجمعية المصرية لصحة المرأة حملة بعنوان "هدية عيد الأم عليك وصحتها علينا "، تأكيداً منها على أن الاستثمار فى مجال الصحة يدعم برامج تمكين المرأة اقتصادياً، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

 

وقال الدكتور أشرف سليم، أستاذ الأشعة بطب قصر العينى، رئيس الجمعية، إنه بهذه المناسبة فإن الجمعية تشن حملة للاهتمام بصحة المرأة يجعلها قادرة على العطاء في كافة المجالات، موضحًا أن توعية المرأة بالاكتشاف المبكر لأورام الثدى وكيفية حماية اسرتها من خلال الوقاية من شأنه أن يقلل نسبة حدوث الأمراض السرطانية، والسيطرة على الكثير منها.

 

 وأشار سليم، إلى أن بدء العلاج بالسرعة الممكنة يجنب حدوث مضاعفات المرض، لذلك فإن كل امرأة يجب أن تلتزم بإجراء هذه الفحوصات لما من شأنه حمايتها ووقايتها.

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نوران حسين استشارى الأشعة والمدير التنفيذى للجمعية، على أن الحملة ستقدم فحوصات مجانية للسيدات فوق سن الــ40 على الثدى، المبيضين، الرحم، وقياس هشاشة العظام، وكذلك حملة إلكترونية على "السوشيال ميديا" تشمل  على معلومات واستشارات حول صحة المرأة، مضيفة أن المرأة هى المسئولة عن صحة عائلتها، لذلك فإن العناية بصحة المرأة هى وسيلة الحفاظ على صحة المجتمع ككل.


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