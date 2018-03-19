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الإثنين، 19 مارس 2018 06:50 م
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المشدد 5سنوات لشاب أدار صفحة على فيس بوك للتحريض ضد الدولة بالإسكندرية

الإثنين، 19 مارس 2018 05:06 م
المشدد 5سنوات لشاب أدار صفحة على فيس بوك للتحريض ضد الدولة بالإسكندرية محكمة - أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
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 قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار يسرى عبد الرحمن محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد الغنى عمران وخالد قضب بدر الدين، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، بمعاقبة شاب أدار صفحة "ولاية سيناء" وصفحات إلكترونية أخرى عبر شبكة الإنترنت، تحرض ضد الجيش والشرطة وبث عليها أخبار وبيانات التنظيمات الإرهابية، بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام كامل من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

تعود القضية رقم 62933 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة  أول المنتزة، والمقيدة برقم 3985 كلى شرق الاسكندرية، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم "ع.م.إ.أ" تهمة إنشاء صفحات إلكترونية على شبكة الإنترنت تحمل اسم "ولاية سيناء- النصرة الإعلامية لدولة الخلافة-  مناصرة الدولة الاسلامية"، ويقوم المتهم من خلال تلك الصفحات ببث أفكار ومعتقدات الجماعات الإرهابية، ونشر أخبار تلك التنظيمات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، كما يحرض ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها.

كما تم تحريز مطبوعات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأفكار ومعتقدات تكفيرية وإرهابية وتدعو لتجنيد واستقطاب الشباب.

 

 
 
 
 
 

 


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