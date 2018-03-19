video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 8223 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 19 مارس 2018 12:43 م
المرور يضبط 8223 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

 

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8223 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 109 مخالفة تجاوز سرعات و 2639 مخالفة نموذج 125.

 

كما تم رصد 80 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 31 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 86 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 47 دراجة بخارية وسيارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

تحرير 1042 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

حملات مرورية

مخالفات

منازل و مطالع الكبارى




لا تفوتك
بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة