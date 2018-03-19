المرور:حملات رادار على الطرق السريعة لرصد المخالفات و منع الحوادث







كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بناء على تعليمات اللواء عصمت الاشقر مدير الادارة العامة للمرور ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية علي الطرق السريعة وتشديد الحملات علي السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الاطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة على الطرق ، لملاحظة حركة السيارات ، كما تم توزيع الأوناش المرورية على كافة الطرق السريعة و الصحراوية و الزراعية ، لرفع أى معوقات مرورية من أعطال أو حوادث مرورية تتسبب فى ظهور كثافات مرتفعة للسيارات .

تأتى تلك الحملات المرورية فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني علي الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة