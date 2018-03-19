video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المرور:حملات رادار على الطرق السريعة لرصد المخالفات و منع الحوادث

الإثنين، 19 مارس 2018 09:51 ص
المرور:حملات رادار على الطرق السريعة لرصد المخالفات و منع الحوادث رادار-أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بناء على تعليمات اللواء عصمت الاشقر مدير الادارة العامة للمرور ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية علي الطرق السريعة وتشديد الحملات علي السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الاطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة على الطرق ، لملاحظة حركة السيارات ، كما تم توزيع الأوناش المرورية على كافة الطرق السريعة و الصحراوية و الزراعية ، لرفع أى معوقات مرورية من أعطال أو حوادث مرورية تتسبب فى ظهور كثافات مرتفعة للسيارات .

تأتى تلك الحملات المرورية فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني علي الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور: حملات رادار وفحص متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطرق السريعة

حملات رادار

اوناش المرور

متعاطى المواد المخدرة




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة