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المرور:إغلاق جزئى لكورنيش النيل بسبب أعمال إنشاء محور روض الفرج

الإثنين، 19 مارس 2018 11:13 ص
المرور:إغلاق جزئى لكورنيش النيل بسبب أعمال إنشاء محور روض الفرج إغلاق طريق-أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، عملية إغلاق جزئى لكورنيش النيل، بسبب استكمال أعمال إنشاء محور روض الفرج، لتركيب كمر خرسانى لكوبرى روض الفرج، أعلى شارع دوليتان مع كورنيش النيل، بعد حصول شركة المقاولون العرب على تصريح القيام باﻷعمال التى سوف تستغرق 7 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال.

وسيكون الغلق لمدة 4 ساعات فقط يوميا من الساعة 1 صباحا حتى 5 صباحا من 20/3/2018 حتى 26/3/2018 مع إجراء تحويلات بمحيط اﻷعمال بإشراف وكيل إدارة المرور مع تعيين الخدمات اللازمة، ومراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات لمنع الزحام .

وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والاقماع والإضاءة الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة آية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.


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