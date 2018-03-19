المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين







كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة عملية إغلاق بشارع جسر السويس لمدة يومان، بسبب مد كابلات اتصالات بعد حصول شركة المصرية للاتصالات على تصريح للقيام بتلك اﻷعمال بدء من الخميس المقبل حتى صباح السبت، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.

وستكون اﻷعمال بقطع جزئى لطريق جسر السويس، أمام محطة العرب فى الاتجاهين حيث يتم إجراء اﻷعمال فى كل اتجاه ولن يتم البدء فى المرحلة الثانية قبل الانتهاء من اﻷولى بالانتقال إلى الاتجاه الآخر مع عدم إجراءات أى تحويلات وستبدأ اﻷعمال من الساعة 12.5 ليل الخميس حتى 6 صباح الجمعة و من الساعة 12 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.