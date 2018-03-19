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الإثنين، 19 مارس 2018 11:39 ص
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"المجالس التصديرية" تناقش ضوابط المعارض والبعثات التجارية بمقر وزارة الصناعة

الإثنين، 19 مارس 2018 11:05 ص
"المجالس التصديرية" تناقش ضوابط المعارض والبعثات التجارية بمقر وزارة الصناعة جانب من الاجتماع





كتب إسلام سعيد
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اجتمع المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية بمقر وزارة التجارة والصناعة أمس الأحد، لمناقشة القواعد التنفيذية المنظمة للضوابط الخاصة بالمشاركة فى المعارض الخارجية والبعثات التجارية.

وعرضت هيئة تنمية الصادرات، على المجالس أول بوابة إليكترونية متخصصة فى فرص الاستيراد والتصدير، كما شهد الاجتماع مناقشة آليات دمج المبادرات الخاصة بالمواقع والمنصات الإلكترونية للمجالس التصديرية.

ويأتى هذا الاجتماع فى الوقت الذى اعترضت فيه بعض المجالس التصديرية على نسب دعم المعارض الخارجية والتى تم تقليصها مؤخرا بالنسبة للشركات الكبيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفض المجالس تحديد عدد معين من الشركات للمشاركة فى بعض المعارض المتخصصة.

وبدأت الهيئة العامة لتنمية الصادرات تطبيق القواعد الجديدة لمشاركة الشركات فى المعارض الخارجية، بنسب دعم جديدة تتحملها الدولة ونسب تتحملها الشركات.

ووضعت الهيئة عدة قواعد حول نسب المشاركة بالنسبة للمعارض القطاعية الكبيرة فقد بلغت نسبة مشاركة الشركات الكبيرة نحو 70%، والمتوسطة 60%، والصغيرة 50%.

كما وضعت الهيئة قواعد خاصة للمشاركة بمعارض أفريقيا وأمريكا الجنوبية وتكون الشركات الكبيرة ممثلة بنسبة 50%، والمتوسطة 40% والصغيرة 30% وتصل نسبة مشاركة الشركات الكبيرة فى الأسابيع التجارية بالدول الافريقية لـ50% والمتوسطة تصل إلى 40% والصغيرة 30%.

وأعلنت هيئة تنمية الصادرات، أنها جهزت برامج دعم جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فى المعارض الخارجية، وكذلك عمل خريطة لبرامج دعم المشاركة فى المعارض الخارجية بالنسبة للأسواق الجديدة، على أن يكون الدعم الجديد لمعارض الأسواق الجديدة يتراوح ما بين 40-60%.


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