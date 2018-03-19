المتحدث باسم الخارجية: ذكرى رفع العلم المصرى على طابا تظل حاضرة فى الوجدان

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قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن ذكرى رفع العلم المصرى على طابا فى ١٩ مارس عام ١٩٨٩ ستظل حاضرة فى الوجدان وعلامة مضيئة فى تاريخ مصر .

وأضاف أبو زيد - فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الاثنين، أن ذكرى رفع العلم على طابا لحظة فارقة نفتخر فيها برجال الدبلوماسية المصرية والقانون الذين خاضوا أشرف المعارك السياسية والقانونية، لتكتمل ملحمة الانتصار العسكرى وتسترد مصر كل شبر من تراب الوطن.