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الليرة التركية تهبط لمستوى قياسى منخفض مقابل اليورو

الإثنين، 19 مارس 2018 12:08 م
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسى منخفض مقابل اليورو الليرة التركية - أرشيفية





رويترز
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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسى منخفض عند حوالي 4.84 مقابل اليورو اليوم الإثنين وسجلت أدنى سعر لها منذ أوائل ديسمبر أمام الدولار بفعل مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد الكلى واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

 

وتراجعت الليرة إلى 3.9439 أمام العملة الأمريكية مقتربة من المستوى القياسى المنخفض 3.98 المسجل أواخر نوفمبر، ونزل المؤشر الرئيسى للأسهم التركية 0.85 %.

 

 


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