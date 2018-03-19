اللواء السيد نصر: دعم صندوق تحيا مصر لكفر الشيخ تجاوز المليار و300 مليون جنيه







كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وفد "صندوق تحيا مصر"، برئاسة المحاسب نهال فاروق، وذلك فى إطار ما يقدمه صندوق تحيا مصر لمحافظة كفر الشيخ، بحضور المحاسب محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس طارق سيف مدير الإدارة المالية، والمهندس أدهم محمود منسق برنامج التنمية العمرانية لصندوق تحيا مصر.

واستعراض وفد "تحيا مصر" رحلة عطاء الصندوق فى تطوير قطاعات المحافظة بـ 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشاركته فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالجزيرة الخضراء بـ200 مليون، وحملة فيروس "سى" بما يقرب من 500 مليون جنيه، حيث تجاوز دعم صندوق تحيا مصر لمحافظة كفر الشيخ مليارا و300 مليون جنيه.