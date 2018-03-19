اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطلب الوصول للأكراد السوريين فى عفرين

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطلب الوصول للأكراد السوريين فى عفرينالإثنين، 19 مارس 2018 12:03 م
أكراد عفرين -أرشيفية
رويترز
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طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، إتاحة مجال أكبر أمامها للوصول للمدنيين فى عفرين معلنة أن الهلال الأحمر التركى يفتقر للمصداقية بين الأكراد السوريين بعد العملية العسكرية التركية.
وقال بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر متحدثا بعد عودته من زيارة دامت أسبوعين لسوريا والعراق وإيران للصحفيين فى جنيف "مصداقية الهلال الأحمر التركى الذى يعمل فى عفرين أقرب إلى الصفر وسط السكان الأكراد".
وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تساعد البعض من آلاف النازحين المدنيين الذين فروا إلى قرى قرب حلب ولكنها بحاجة للوصول بشكل منتظم إلى عفرين حيث للمدنيين حق الحصول على مساعدات محايدة ومنصفة وحق اختيار إما المغادرة أو البقاء.
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