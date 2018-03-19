الكويت وأوكرانيا يتفقان على منح تأشيرات الدخول بين البلدين عبر المطارات







الكويت (أ ش أ)

أعلن مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزى اليوم الاثنين، اتفاق الكويت وأوكرانيا، على تسهيل إجراءات السفر لمواطنى البلدين، من خلال الحصول على تأشيرة الدخول عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

وأضاف الخبيزى - فى تصريح صحفى عقب ختام أعمال الزيارة الرسمية للرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو الى المويت - أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من 18 ابريل المقبل، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأوكرانى الى الكويت، حققت العديد من النتائج التى تصب فى مصلحة تعزيز العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، مضيفا أن الزيارة سوف تفتح الباب أمام مزيد من التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات؛ لتعزيز المصالح المتبادلة، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.

وأوضح الدبلوماسى الكويتى أن الجانبين وقعا ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول التعاون فى المجال العسكري، ومجال الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون العلمى بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والأكاديمية الوطنية للعلوم فى أوكرانيا، بالإضافة إلى بحث سبل توسيع القاعدة الاستثمارية الكويتية فى أوكرانيا، وتنشيط التبادل التجارى والارتقاء بمعدله، بما يتناسب مع أمكانات البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد الدورة التالية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والفني، بالإضافة إلى التطرق لأهمية النشاط الإنمائي، من خلال مشاركة الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية فى تمويل المشروعات الحيوية فى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قد وصل الى الكويت صباح أمس فى زيارة رسمى لمدة يومين، على رأس وفد رفيع المستوى؛ حيث التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك فى أول زيارة لرئيس أوكرانى إلى الكويت منذ 15 عاما.