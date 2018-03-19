video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت وأوكرانيا يتفقان على منح تأشيرات الدخول بين البلدين عبر المطارات

الإثنين، 19 مارس 2018 09:09 م
الكويت وأوكرانيا يتفقان على منح تأشيرات الدخول بين البلدين عبر المطارات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح





الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزى اليوم الاثنين، اتفاق الكويت وأوكرانيا، على تسهيل إجراءات السفر لمواطنى البلدين، من خلال الحصول على تأشيرة الدخول عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

وأضاف الخبيزى - فى تصريح صحفى عقب ختام أعمال الزيارة الرسمية للرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو الى المويت - أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من 18 ابريل المقبل، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأوكرانى الى الكويت، حققت العديد من النتائج التى تصب فى مصلحة تعزيز العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، مضيفا أن الزيارة سوف تفتح الباب أمام مزيد من التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات؛ لتعزيز المصالح المتبادلة، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.

وأوضح الدبلوماسى الكويتى أن الجانبين وقعا ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول التعاون فى المجال العسكري، ومجال الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون العلمى بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والأكاديمية الوطنية للعلوم فى أوكرانيا، بالإضافة إلى بحث سبل توسيع القاعدة الاستثمارية الكويتية فى أوكرانيا، وتنشيط التبادل التجارى والارتقاء بمعدله، بما يتناسب مع أمكانات البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد الدورة التالية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والفني، بالإضافة إلى التطرق لأهمية النشاط الإنمائي، من خلال مشاركة الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية فى تمويل المشروعات الحيوية فى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قد وصل الى الكويت صباح أمس فى زيارة رسمى لمدة يومين، على رأس وفد رفيع المستوى؛ حيث التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك فى أول زيارة لرئيس أوكرانى إلى الكويت منذ 15 عاما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الأمة الكويتى يوافق على 9 اتفاقيات منها اتفاقية مع "الناتو"

العبادى: مؤتمر الكويت كان ناجحا بإعطاء رسالة بأن العالم يمد يده للعراق

الكويت

اوكرانيا

اخبار الكويت

اخبار اوكرانيا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

اخبار التاشيرات




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة