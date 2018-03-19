الكرملين يطالب بريطانيا بتقديم أدلة على اتهامتها لروسيا فى قضية "سكريبال"الإثنين، 19 مارس 2018 11:47 ص
الكرملين
كتب محسن البديوى
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طالب الكرملين، بريطانيا بالاعتذار عن قضية تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال.
وحسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، قال الكرملين إنه ينبغى على لندن أن تعرض أدلة بشأن اتهاماتها لموسكو فى قضية تسميم سكريبال أو أن تعتذر.
وأضاف الكرملين، أن الاتهامات البريطانية لموسكو بشأن قضية سكريبال لا أساس لها.
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