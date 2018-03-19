الكرملين: بوتين يعتزم الاجتماع مع المرشحين الآخرين فى الانتخابات الرئاسية

الكرملين: بوتين يعتزم الاجتماع مع المرشحين الآخرين فى الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 19 مارس 2018 12:50 م
بوتين
موسكو (أ ش أ)
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قال دميترى بيسكوف المتحدث الرسمى باسم الكرملين"إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اليوم الاثنين، لقاء مع المرشحين الذين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية الروسية، والتى حقق فيها بوتين فوزا ساحقا " .
وأشار بيسكوف - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - إلى أن الرئيس أجرى لقاء مماثلا حين حقق فوزا فى انتخابات عام 2012، ولم يدلِ بيسكوف بتصريحات حول النسب التى حققها المرشحون الآخرون الذين شاركوا فى الحملة الانتخابية .
وتابع قائلا : " التعليق على الإمكانيات السياسية لكل من المرشحين أمر يعود بشكل كامل إلى الرئيس الروسى، على أى حال الرئيس ينوى مواصلة الحوار معهم".
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