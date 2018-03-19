القوى العاملة بالشرقية تسلم 4695 عقد عمل بالأردن للشباب

القوى العاملة بالشرقية تسلم 4695 عقد عمل بالأردن للشبابالإثنين، 19 مارس 2018 01:50 م
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد خالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، أنه تم تسليم 4695 عقد عمل للمتعاقدين للعمل بدولة الأردن خلال شهر فبراير 2018 م، و ذلك فى إطار البرتوكول الموقع بين وزارة العمل المصرية، ووزارة العمل الأردنية، من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة والمديرية "مركز المعلومات – إدارة التشغيل و التمثيل الخارجى" .
وأكد مدير مديرية القوى العاملة، أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارة، لا تألو جهداً لتوفير فرص عمل للشباب بمختلف الأعمار و المؤهلات، مشيراً إلى أنه تم تنظيم عدداً من ملتقيات التوظيف بمراكز فاقوس والحسينية والعاشر من رمضان،وأسفر عن توفير العديد من فرص العمل للشباب المتقدمين للملتقى فى شركات القطاع الخاص و المنشآت التجارية بنطاق دائرة المحافظة .
من جانبه، أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية فى بيان له، بمجهودات مديرية القوى العاملة فى قطاع التشغيل، وإتاحة فرص عمل حقيقية بالقطاع الخاص، و الخارج للشباب الجاد الراغب فى الحصول على وظيفة تساعده فى تحسين دخله وتحقق له حياة كريمة.
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