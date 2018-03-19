القوى العاملة بالشرقية تسلم 4695 عقد عمل بالأردن للشباب







الشرقية - إيمان مهنى

أكد خالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، أنه تم تسليم 4695 عقد عمل للمتعاقدين للعمل بدولة الأردن خلال شهر فبراير 2018 م، و ذلك فى إطار البرتوكول الموقع بين وزارة العمل المصرية، ووزارة العمل الأردنية، من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة والمديرية "مركز المعلومات – إدارة التشغيل و التمثيل الخارجى" .

وأكد مدير مديرية القوى العاملة، أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارة، لا تألو جهداً لتوفير فرص عمل للشباب بمختلف الأعمار و المؤهلات، مشيراً إلى أنه تم تنظيم عدداً من ملتقيات التوظيف بمراكز فاقوس والحسينية والعاشر من رمضان،وأسفر عن توفير العديد من فرص العمل للشباب المتقدمين للملتقى فى شركات القطاع الخاص و المنشآت التجارية بنطاق دائرة المحافظة .

من جانبه، أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية فى بيان له، بمجهودات مديرية القوى العاملة فى قطاع التشغيل، وإتاحة فرص عمل حقيقية بالقطاع الخاص، و الخارج للشباب الجاد الراغب فى الحصول على وظيفة تساعده فى تحسين دخله وتحقق له حياة كريمة.