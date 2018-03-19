video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القضاء الإيطالى يحجز سفينة لمنظمة غير حكومية إسبانية تقوم بإنقاذ مهاجرين

الإثنين، 19 مارس 2018 02:18 م
القضاء الإيطالى يحجز سفينة لمنظمة غير حكومية إسبانية تقوم بإنقاذ مهاجرين مهاجرين - أرشيفية





(أ ف ب)
إضافة تعليق

حجز القضاء الإيطالى مساء أمس الأحد سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية تقوم بعمليات انقاذ للمهاجرين ويشتبه بانها تشارك فى عصابة أشرار بهدف تشجيع الهجرة السرية، حسبما أعلنت المنظمة الاثنين.

وترسو السفينة "اوبن آمرز" التى انقذت اكثر من خمسة آلاف مهاجر منذ العام الماضى، حاليا فى مرفأ بوتسالو بجنوب صقلية حيث انزلت السبت 216 مهاجرا انقذتهم فى عرض البحر الخميس.

وفتحت نيابة كاتانيا بصقلية تحقيقا ضد المنظمة ومؤسسها ورئيس مهامها وقبطان السفينة بعد عملية الانقاذ هذه.

وكان خفر السواحل الايطالى ابلغ "اوبن آرمز" الخميس بوجود مركبين يواجهان صعوبات. وتوجهت السفينة الى المكان وبدأت انقاذ المهاجرين. لكن روما ابلغت بعد ذلك السفينة بان خفر السواحل الليبى يتولى تنسيق العمليات ووصل زورق ليبى الى الموقع الذى يبعد 73 ميلا عن السواحل الليبية.

وفى أغلب الاحيان يتدخل خفر السواحل الليبى قبل وصول سفينة يرسلها خفر السواحل الإيطالى. وقالت الناطقة باسم المنظمة غير الحكومية لورا لانوزا انها المرة الأولى التى تطلب فيها روما من سفينة للعمل الانسانى بالمشاركة فى عملية تتولى طرابلس تنسيقها.

وبالنسبة للمهاجرين الفارق كبير. فعندما يتم إنقاذهم فى عمليات تنسقها روما، يجرى نقلهم إلى إيطاليا. وعندما تتولى طرابلس التنسيق، تتم اعادتهم الى ليبيا حيث يتعرضون لاعمال عنف.

لهذا السبب وعلى الرغم من تهديدات خفر السواحل الليبى، رفضت المنظمة غير الحكومية نقل المهاجرين الذين قامت بانقاذهم إلى الزورق الليبى وتوجهت شمالا.

وبعدما نقلت إلى مالطا أما ورضيعها يحتاجان إلى إسعافات عاجلة، واصلت السفينة "أبون آرمز" طريقها الى ايطاليا التى قالت السلطات فيها انها سمحت بدخولها "بسبب الوضع الهش للمهاجرين على متنها".

وقبل أيام، توفى أريترى فى الثانية والعشرين من العمر كانت "أوبن آرمز" قد انقذته بعد اعتقاله 18 شهرا فى ليبيا بعد ساعات على وصوله الى بوتسالو بسبب نقص حاد فى التغذية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. البابا فرانسيس يزور جنوب إيطاليا فى الذكرى الخمسين لوفاة سانت بيز

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

بوفون يتصدر قائمة إيطاليا لمواجهتى الأرجنتين وإنجلترا

اخبار عالميه

القضاء الايطالى

اسبانيا

مهاجرين

هجره غير شرعيه

ايطاليا




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة