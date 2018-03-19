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الإثنين، 19 مارس 2018 08:35 م
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القبض على 16 شخصا بحوزتهم مخدرات فى حملة أمنية ببولاق الدكرور

الإثنين، 19 مارس 2018 07:58 م
القبض على 16 شخصا بحوزتهم مخدرات فى حملة أمنية ببولاق الدكرور مخدرات - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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شن ضباط مباحث بولاق الدكرور، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، حملة استهدفت تطهير المنطقة من بؤر المخدرات، وتمكن رجال المباحث من القبض على 16 متهما بحيازة كمية من المواد المخدرة المتنوعة ما بين الهيروين والأستروكس والبانجو والأقراص المخدرة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق. 

 


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