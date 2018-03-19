القبض على 16 شخصا بحوزتهم مخدرات فى حملة أمنية ببولاق الدكرور

القبض على 16 شخصا بحوزتهم مخدرات فى حملة أمنية ببولاق الدكرورالإثنين، 19 مارس 2018 07:58 م
مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
شن ضباط مباحث بولاق الدكرور، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، حملة استهدفت تطهير المنطقة من بؤر المخدرات، وتمكن رجال المباحث من القبض على 16 متهما بحيازة كمية من المواد المخدرة المتنوعة ما بين الهيروين والأستروكس والبانجو والأقراص المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة