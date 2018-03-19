القبض على 110 هاربين من أحكام وضبط 410 مخالفات مرورية بالسويس

القبض على 110 هاربين من أحكام وضبط 410 مخالفات مرورية بالسويسالإثنين، 19 مارس 2018 09:43 ص
القبض على متهمين - أرشيفية
السويس - سيد نون
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تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من القبض على 110 هاربين من أحكام صادرة ضدهم من محكمة السويس خلال حملة أمنية مكبرة بالمحافظة.
كما قامت قوات إدارة مرور السويس، بتحرير 410 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها مخالفات سير السيارات عكس الاتجاة والسير، بدون تراخيص مرورية.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطاراً من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بتنفيذ حملة أمنية موسعة.
وأكد مصدر أمنى، أن قوات المباحث قامت بالقبض على 110 هاربين من أحكام صادرة من محاكم السويس، كما تم ضبط 7 من المسجلين خطر، ومتهمين بترويع المواطنين والبلطجة.
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