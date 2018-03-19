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القبض على موظف بالمعاش بتهمة النصب على المواطنين فى الغربية

الإثنين، 19 مارس 2018 02:32 م
القبض على موظف بالمعاش بتهمة النصب على المواطنين فى الغربية المتهم





الغربية - عادل ضرة
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تمكن العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحه جرائم الأموال العامة بالغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط موظف بالمعاش لاتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء منهم على 13 ألف جنيه بحجة توظيف أبنائهم.

وكان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية قد تلقى بلاغات من "عطية م م ا" 58 سنة بالمعاش، و"إبراهيم ا م م" 30 سنة، حاصل على دبلوم تجارة مقيمان بقرية القرشية دائرة مركز السنطة بقيام "حمدى ح ب" 50 سنة موظف بالمعاش سبق اتهامه فى قضيتين (تبديد) أخرهم القضية رقم  24745 جنح مركز زفتى 2017 ( تبديد )، ومحكوم عليه وهارب من  حكمين بإجمالى أحكام 7 شهور ومبلغ  600 جنيها كفاله، بالاستيلاء من الأول على مبلغ مالى  11000 جنيها، ومن الثانى على مبلغ 3000 جنيها، مقابل إلحاق نجل الأول بوظيفة وشقيق الثانى بوظيفة بعد إيهامهما بمقدرته على ذلك، وزعمه لهما بعلاقته ببعض المسئولين بتلك الجهات وعدم إلتزامه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى إليهما.

ووجه اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، بتقنيين الإجراءات وضبط المتهم، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية. 

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالى للشاكيان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وتولت النيابة التحقيق.


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