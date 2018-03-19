القبض على عصابة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالجمالية

عصابة التنقيب عن الاثار بالجمالية
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على تشكيل عصابى لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل عقار.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام كل من حسين .ح.إ.ع. 29 سنة عاطل ، وطارق .ح.م,65 سنة عاطل ، ومصطفي .ا.ع.خ. 38 سنة بائع ، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول .
وباستهداف العقار تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر داخل العقار ، وعثر بداخله على حفره قطرها 1×1 متر بعمق 5 متر وأدوات تنقيب .
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
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