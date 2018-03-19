القبض على عاطل هارب من تنفيذ 29 حكم "تبديد"







كتب إبراهيم أحمد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 29 حكم حبس جزئى"تبديد"، بإجمالى 46 سنة و 8 شهور حبس.

بمواجهة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامية للمتهم المدعو "ع.ع.خ" 60 سنة بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.