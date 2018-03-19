القبض على عاطل هارب من تنفيذ 29 حكم "تبديد"

الهارب من تنفيذ الاحكام بالقطامية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 29 حكم حبس جزئى"تبديد"، بإجمالى 46 سنة و 8 شهور حبس.
بمواجهة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامية للمتهم المدعو "ع.ع.خ" 60 سنة بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.
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