القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين فى دمياط

تمكن المقدم على عامر رئيس مكتب مكافحة جرائم المخدرات بدمياط من ضبط "محمد أ.ع" من قرية الشعراء، دائرة مركز دمياط وبحوزته 250 جرام من مخدر الهيروين، وكذلك مبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتحرر عن ذلك المحضر16/5175 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.