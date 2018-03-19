القبض على صاحب مصنع يصنع المناديل من القمامة بالهرم







كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة 9 آلاف عبوة مناديل مصنعة من القمامة داخل مصنع غير مرخص بالهرم، وتم القبض علي مالكه، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع صاحب مصنع غير مرخص لكميات من المناديل المصنعة من القمامة وإعادة تعبئتها مستخدما أسماء شركات شهيرة في التوزيع.

وبمداهمة المصنع تم القبض علي مالكه، وضبط بحوزته 9 آلاف عبوة مناديل، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.