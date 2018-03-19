القبض على أمين عهدة بشركة لتجارة الجملة لتلاعبه فى الدفاتر بطهطا







سوهاج محمود مقبول

قام ضباط إدارة مباحث التموين برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، وبإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بحملة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها وجود عجز بكميات السكر التموينى بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع طهطا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم توجيه حملة تموينية مكبرة أسفرت جهود الحملة عن وجود تلاعب بالأوراق والدفاتر الخاصة بشهر فبراير 2018.

وتم ضبط أمين عهدة الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع طهطا لقيامه بتسليم 24 طن و468 كيلوجرام سكر تموينى لصاحب مركز تعبئة سكر تموينى مخالفا للوائح وقوانين الشركة، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم وأضاف أنه قام بتسليم الكمية المشار إليها بناءا على تعليمات رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين طهطا ومفتش تموين بذات الإدارة وتم التحفظ على الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2924 جنح قسم طهطا لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.