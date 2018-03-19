الفصائل الفلسطينية تدعو الرئيس عباس لعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد غزة







غزة (أ ش أ)

ناشدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس عدم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد غزة فى اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المزمع عقده مساء اليوم، على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء رامى الحمد الله.

وطالبت الفصائل ـ فى بيان مشترك تلاه القيادى بحركة حماس خالد البطش عقب اجتماع فى مكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار ـ الرئيس عباس بالقدوم إلى غزة لإنهاء مظاهر الانقسام الداخلى.

وطالبت رئيس الوزراء رامى الحمد الله برعاية التحقيق فى الاستهداف الذى تعرض له موكبه شمالى القطاع للخروج بموقف واضح من التحقيق.

وجددت الفصائل إدانتها لحادث الاعتداء على موكب الحمد الله، وطالبت بالتعاون فى التحقيق بين "الأذرع الأمنية كافة للكشف عن منفذى التفجير الذى أراد تفجير المصالحة"، وقالت "الأجدر أن نتعاون بالتحقيق".

كما أكدت الفصائل ضرورة عقد مجلس وطنى يشارك فيه الجميع ، بما فيهم حركتا حماس والجهاد ، وفق مخرجات اجتماع بيروت عام 2017 واتفاق المصالحة فى القاهرة 2011،