video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الفصائل الفلسطينية تدعو الرئيس عباس لعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد غزة

الإثنين، 19 مارس 2018 09:35 م
الفصائل الفلسطينية تدعو الرئيس عباس لعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد غزة الرئيس الفلسطينى محمود عباس





غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

ناشدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس عدم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد غزة فى اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المزمع عقده مساء اليوم، على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء رامى الحمد الله.

وطالبت الفصائل ـ فى بيان مشترك تلاه القيادى بحركة حماس خالد البطش عقب اجتماع فى مكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار ـ الرئيس عباس بالقدوم إلى غزة لإنهاء مظاهر الانقسام الداخلى.

وطالبت رئيس الوزراء رامى الحمد الله برعاية التحقيق فى الاستهداف الذى تعرض له موكبه شمالى القطاع للخروج بموقف واضح من التحقيق.

وجددت الفصائل إدانتها لحادث الاعتداء على موكب الحمد الله، وطالبت بالتعاون فى التحقيق بين "الأذرع الأمنية كافة للكشف عن منفذى التفجير الذى أراد تفجير المصالحة"، وقالت "الأجدر أن نتعاون بالتحقيق".

كما أكدت الفصائل ضرورة عقد مجلس وطنى يشارك فيه الجميع ، بما فيهم حركتا حماس والجهاد ، وفق مخرجات اجتماع بيروت عام 2017 واتفاق المصالحة فى القاهرة 2011،

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان العربى يدعو برلمانات أوروبا لحث حكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقما تابعا لتليفزيون فلسطين على حاجز قرب نابلس

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الفصائل الفلسطينيه

اخبار الفصائل الفلسطينيه

المصالحه الفلسطينيه




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة