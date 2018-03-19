العراق يقر دفع أجور الموظفين وقوات الأمن فى الإقليم الكردى

العراق يقر دفع أجور الموظفين وقوات الأمن فى الإقليم الكردىالإثنين، 19 مارس 2018 10:23 ص
سعد الحديثى المتحدث باسم الحكومة العراقية
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قال سعد الحديثى المتحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، إن العراق وافق على دفع أجور الموظفين وقوات الأمن فى الإقليم الكردى.
وأضاف أن وزارة المالية الاتحادية حولت 317 مليار دينار عراقى (267 مليون دولار) لوزارة المالية فى الإقليم.
وفى سياق متصل وصلت طائرة سعودية اليوم الاثنين، إلى مطار أربيل بإقليم كردستان شمال العراق، لتكون بذلك أول رحلة دولية تصل إلى المطار بعد قرار الحكومة الاتحادية فى بغداد بفتحه أمام الرحلات الدولية .
وذكرت قناة ( السومرية نيوز) أن الطائرة السعودية وصلت صباح اليوم إلى مطار أربيل الدولى بعد قرار الحكومة الاتحادية فى بغداد بإعادة فتح مطارى أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، مشيرة إلى أنه ستكون هناك أربع رحلات فى الأسبوع من المملكة العربية السعودية إلى أربيل.
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