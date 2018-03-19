العراق يطلب الاستفادة من تجربة مصر فى تطوير منظومة تفتيش العمل







كتب محمود راغب

استقبلت وزارة القوى العاملة ، وفدا من وزارة العمل العراقية فى زيارة تستمر خمس أيام، للاطلاع على تجربة مصر فى مجال حوسبة وتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا والقاهرة، بحضور عدنان الربابعة مدير مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية، بمنظمة العمل الدولية.

وقال محمد عيسى، وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة، إن منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية فى مصر، أصبح هدفها توعية المنشآت بالقوانين والمعايير الواجب اتباعها فيما يخص العمل والسلامة والصحة المهنية، وليس تحرير أكبر عدد من محاضر المخالفات، مما غير نظرة أصحاب الأعمال للمفتش إلى اعتباره عاملا مساعدا لتقنين أوضاع المنشآت فى حدود القانون.

وأكد أن ذلك لا يعنى التهاون في الإجراءات، وإنما وضع الأولوية لتوعية المنشآت، من ندوات تعقد بمواقع العمل المختلفة حسب نوع المخلفات الأكثر شيوعا المحررة لهذه المنشآت فى كل منطقة وليست برامج محددة وثابتة.

واستعرض أهم ملامح قانوني التنظيمات النقابية الذي صدر مؤخرا، وقانون العمل الجديد المعروض حاليا على الجلسة العامة للبرلمان ، موضحا أن هذين القانونين سيكون لهما مردودا إيجابيا على طبيعة العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، فضلا عن تأثيره الفعال على مناخ العمل المصرى.

من جانبه أعرب الأمين العام لشئون العمل بوزارة العمل العراقية، رغبة بلادة في الاستفادة القصوى من التجربة المصرية ، مشيدا بأنها تجربة ناجحة ، وأنه يتطلع لمزيد من التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة وأن العراق يوجه تحديات كبيرة فى هذه المرحلة من إعادة الإعمار والتى تدفعه إلى الاستعانة بنظم الحوسبة لجميع الأعمال للإسراع فى النهوض بالمنظومة وتحسين العمل بها.

وأعرب عيسى" عن ترحيب الوزارة للتعاون المشترك وتقديم الدعم والمساندة لأى دولة عربية.

ضم الوفد العراقى الأمين العام لشئون العمل، والمدير العام لإدارة التشغيل والقروض، والمسئول عن تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ومدير المركز الوطنى للسلامة والصحة المهنية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة المشاركة فى ورش عمل حول حوسبة تفتيش العمل وقاعدة البيانات الإلكترونية، وزيارة للمركز القومى للسلامة والصحة المهنية، فضلا عن زيارة لمكتب تفتيش العمل بالعاشر من رمضان.