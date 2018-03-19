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الإثنين، 19 مارس 2018 08:37 م
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العثور على نصف جثة لطفل رضيع نهشته الكلاب بدمياط الجديدة

الإثنين، 19 مارس 2018 07:36 م
العثور على نصف جثة لطفل رضيع نهشته الكلاب بدمياط الجديدة جثة - أرشيفية





دمياط معتز الشربينى
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عثر أهالى مدينة دمياط الجديدة على نصف جثة لطفل رضيع حديث الولادة نهشته الكلاب بعد إلقائه فى القمامة بجوار المساكن القريبة من مستشفى الأمراض النفسية.

وقام الأهالى بإخطار مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة وتم إخطار الإسعاف.

و أفاد مصدر طبى بنقل  جثة غير مكتملة  لطفل رضيع  حديث الولادة لمشرحة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.

وجارى  تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة .

 


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