العثور على مخلفات حربية تابعة لداعش جنوبى بغداد

العثور على مخلفات حربية تابعة لداعش جنوبى بغدادالإثنين، 19 مارس 2018 11:05 ص
الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، العثور على مخلفات حربية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى جنوبى العاصمة العراقية.
وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أنه تم تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق "العبيد، احرابة، البو عوسج" ضمن قاطع جنوبى بغداد، نتج عنه العثو على عبوتين ناسفتين و12 قنبلة هاون مختلفة العيار، علاوة على مخلفات حربية لعصابات "داعش" الإرهابية".
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