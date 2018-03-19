video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على مخلفات حربية تابعة لداعش جنوبى بغداد

الإثنين، 19 مارس 2018 11:05 ص
العثور على مخلفات حربية تابعة لداعش جنوبى بغداد الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، العثور على مخلفات حربية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى جنوبى العاصمة العراقية.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أنه تم تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق "العبيد، احرابة، البو عوسج" ضمن قاطع جنوبى بغداد، نتج عنه العثو على عبوتين ناسفتين و12 قنبلة هاون مختلفة العيار، علاوة على مخلفات حربية لعصابات "داعش" الإرهابية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسلحو "داعش" يتسللون إلى ديالى عبر منفذ حدودى مع محافظة صلاح الدين

مقتل 5 مدنيين فى هجوم مسلح جنوب غربى كركوك

العراق

بغداد

اخبار العرب

تنظيم داعش

مخلفات الحرب

العثور على مخلفات حربيه




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة