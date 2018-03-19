الصحة: إصابة 22 مواطنا فى حادث انقلاب أتوبيس بمرسى علم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إصابة 22 مواطنا إثر إنقلاب اتوبيس بطريق مرسى علم - إدفو الكيلو 120 اتجاه إدفو، البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع 13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى مرسى علم جراحات اليوم الواحد.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه كسور بالعمود الفقرى، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.