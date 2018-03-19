الشرطة البريطانية تعلن هوية منفذ الهجوم على ملهى ليلى جنوبى البلاد







لندن أ ش أ

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، أن المشتبه به الذى اعتقلته بعد اقتحام سيارة ملهى ليليًا جنوبى البلاد يوم السبت الماضى يدعى محمد عبدول ويبلغ من العمر 21 عامًا .

ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية ذلك النبأ العاجل دون التطرق لمزيد من التفاصيل، يُذكر أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص دون وقوع وفيات.