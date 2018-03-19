الشرطة البريطانية تعلن هوية منفذ الهجوم على ملهى ليلى جنوبى البلاد

الشرطة البريطانية تعلن هوية منفذ الهجوم على ملهى ليلى جنوبى البلادالإثنين، 19 مارس 2018 04:42 م
عناصر من الشرطة البريطانية
لندن أ ش أ
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، أن المشتبه به الذى اعتقلته بعد اقتحام سيارة ملهى ليليًا جنوبى البلاد يوم السبت الماضى يدعى محمد عبدول ويبلغ من العمر 21 عامًا .
ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية ذلك النبأ العاجل دون التطرق لمزيد من التفاصيل، يُذكر أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص دون وقوع وفيات.
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