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الإثنين، 19 مارس 2018 05:05 م
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الشرطة البريطانية تعلن هوية منفذ الهجوم على ملهى ليلى جنوبى البلاد

الإثنين، 19 مارس 2018 04:42 م
الشرطة البريطانية تعلن هوية منفذ الهجوم على ملهى ليلى جنوبى البلاد عناصر من الشرطة البريطانية





لندن أ ش أ
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، أن المشتبه به الذى اعتقلته بعد اقتحام سيارة ملهى ليليًا جنوبى البلاد يوم السبت الماضى يدعى محمد عبدول ويبلغ من العمر 21 عامًا .

ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية ذلك النبأ العاجل دون التطرق لمزيد من التفاصيل، يُذكر أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص دون وقوع وفيات.

 


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الشرطة البريطانية

بريطانيا

منفذ الهجوم

ملهى ليلى

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