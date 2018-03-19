"الشباب والرياضة" تحتفل باليوم العالمى للمياه بشرم الشيخ







شرم الشيخ -فايزة مرسال

احتفلت اليوم الإثنين، وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للطلائع - باليوم العالمى للمياة بضيافة دولتى شمال وجنوب السودان بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وتستمر فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 18 إلى 22 من مارس الجارى.

حضر فعاليات الحفل كل من الدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع، والدكتورة عزة أمين مدير عام الموهوبين والمبدعين، وزينب حاج رئيسة وفد شمال السودان، ومدن دينو رئيسة وفد جنوب السودان، وكل من الدكتور زين العابدين رجب استاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، والدكتور محمد يوسف مدير إدارة التدريب بوزارة الموارد المائية، والسفيرة عبير العراقى مدير عام المراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم وسفيرة الاتحاد العالمى لحماية الطفولة والفنان التشكيلى محمد خضر والفنانة التشكيلية نجلاء عزت.

ومن جانبها، أكدت عزة الدرى أن احتفال الوزارة باليوم العالمى للمياه، بمشاركة دولتى شمال وجنوب السودان، يأتى فى إطار احتفال العالم والأمم المتحدة باليوم العالمى للمياه، مشيرة إلى ضرورة تكاتف الدول لتحقيق العدل المائى والحقوق المائية ولابد أن تكون المياه محور لتجمع دول إفريقيا وليس تفريقنا ولابد للطلائع من نقل مبادئ وتوصيات الملتقى لأقرانهم فى مراكز الشباب والمدارس

فيما قال الدكتور محمد يوسف خلال محاضرة حول ترشيد المياه والمحافظة عليها بعنوان "الموقف المائى المصرى.. التحديات والفرص"، إن المياه هى الحياة فى حد ذاتها، ولذلك لابد من المحافظة عليها وترشيد الاستهلاك المائى.

وأكد يوسف أن حصة مصر من مياه النيل تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 4.5 مليار متر أمطار وموارد أخرى رغم ذلك فإن مصر تعيش فى خط الفقر المائى، حيث أن الاستخدام الفعلى للمياه بمصر يقدر بـ80 مليار متر مكعب.