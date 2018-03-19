الشباب والرياضة بدمياط تنظم مهرجان مشى للسيدات تحت شعار "انزل شارك دى بلدك"







دمياط معتز الشربينى

تنظم مديرية الشباب والرياضة بدمياط بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مهرجان المشي لأعضاء المشروع القومي لرياضة المرأة تحت شعار "انزل شارك"من ميدان الساعة إلي ديوان عام المحافظة الساعة الرابعة عصرا.

يأتى ذلك تحت إشراف دكتور بهاء علي ولي الدين وكيل المديرية للرياضة وعبده الشعراوي مدير إدارة الرياضة بالمديرية تحت رعاية علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط وذلك تماشيا مع مبادرة الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط أنزل شارك دى بلدك لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.