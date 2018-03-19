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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى اﻷزبكية دون إصابات

الإثنين، 19 مارس 2018 09:33 ص
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى اﻷزبكية دون إصابات حريق شقة سكنية - ارشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، فى إخماد حريق شب داخل شقة اﻷزبكية فى حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى اﻷزبكية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردونا أمنيا لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 


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