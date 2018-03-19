السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصاباتالإثنين، 19 مارس 2018 09:30 ص
حريق شقة سكنية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى إمبابة ، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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